Россиянина заподозрили в совращении пятилетних девочек в своем гараже

В Краснодарском крае 52-летнего россиянина заподозрили в совращении двух пятилетних девочек в своем гараже. Об этом в четверг, 21 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Эмма Тюкова.

По версии следствия, вечером 19 мая подозреваемый заманил детей в недостроенный гараж на улице Садовая в поселке Восточный, где совершил в отношении них действия сексуального характера. Дети рассказали о случившемся своим родителям, которые немедленно обратились в правоохранительные органы.

СКР возбудил уголовное дело по статье 134 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних»). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

14 мая сообщалось, что в подмосковном Ногинске трое мужчин похитили 16-летнюю школьницу и изнасиловали ее в лесу.

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