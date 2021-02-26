Новость об убийстве россиянки в полиции встретили фразой «Сидеть будем все»

Полицейские Кемеровской области, проигнорировавшие многочисленные сообщения об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой, встретили новость о ее смерти фразой «Сидеть будем все». Об этом говорится в видео с камеры наблюдения в отделе полиции, которое опубликовал телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.

На записи виден оперативный дежурный отдела полиции майор Михаил Балашов, который признается коллеге: «Короче, драка была в квартире. Кричит женщина. А сейчас труп. За нереагирование сидеть будем все». Этот разговор произошел через два часа после первого сообщения на пульт «112».

На записи комната оператора, принимавшего звонки от обеспокоенный соседей. Слышен истошный крик женщины: «Помогите, нет!!!». В ответ дежурный говорит, что вызов передан полиции.

После очередного вызова, когда звонивший говорит, что девушка уже мертва, оператор делится с коллегой: «Вот допинал он ее все-таки, никто не приехал».

Ранее 26 февраля стало известно, что суд вернул прокурору дело Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова для переквалификации им обвинения на более тяжелое. Им вменялась часть 1 статьи 293 («Халатность») УК РФ, однако защита и прокурор настаивали на том, что халатность полицейских повлекла за собой смерть 23-летней студентки, соответственно, нужно переквалифицировать дело на часть 2 статьи 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека») УК РФ. Суд счел доводы обоснованными.

Бывший возлюбленный на протяжении нескольких часов избивал и резал 23-летнюю студентку Веру Пехтелеву. На пульт полиции поступило семь сигналов от соседей, однако сотрудники МВД так и не послали на вызов группу экстренного реагирования.

Во время судебного заседания обвиняемые полицейские пояснили, что продолжают работу в полиции, хотя один из них и был понижен в должности.