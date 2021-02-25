Убийца заступившегося за девушек россиянина получил 18 лет колонии

Житель Чебоксар, зарезавший мужчину, который заступился за девушек на улице, приговорен к 18 годам колонии строгого режима. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает прокуратура Чувашии.

Как установил суд, ночью 8 апреля 2020 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во дворе одного из жилых домов встретил группу девушек. Он начал приставать к девушкам, оскорблять их и кидать в их сторону пустые бутылки. Затем мужчина стал преследовать одну из девушек, которая начала звать на помощь.

На ее призывы откликнулся 35-летний местный житель, попытавшийся остановить хулигана. Тот нанес ему множество ножевых ударов, оказавшихся смертельными. Убийца попытался скрыться с места преступления, но был задержан очевидцем. Его обвиняемый также пытался ударить ножом в шею.

Подсудимый признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 105 («Убийство лица в связи с выполнением им общественного долга»), а также части 3 статьи 30 и пунктам «а» и «б» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга») УК РФ. Он приговорен к 18 годам колонии строгого режима.

Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), вдове Федора Атемова, который погиб, исполняя общественный долг и защищая девушек от пьяного хулигана в Чебоксарах, вручена ведомственная награда СКР — медаль «Доблесть и отвага».