Убийцу мужчины в кабинете начальника угрозыска в Махачкале задержали

Подозреваемого в убийстве бывшего главы села Новокули в отделе полиции в Махачкале задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что убийцей стал сотрудник одной из силовых структур региона. «Подозреваемый задержан на месте происшествия. Скрыться не пытался», — заявил источник. По данным Telegram-канала Mash, речь идет о сотруднике Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД Махачкалы двумя бойцами ОМОН был убит бывший глава села Новокули Абакар Капланов. Причиной произошедшего, по предварительной информации, стал земельный спор.