Подозреваемый в убийстве двух девушек россиянин напал на полицейского

В Махачкале начальник угрозыска Ленинского района был ранен при задержании подозреваемого в убийстве двух девушек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов прибыли днем в субботу, 6 февраля, к дому подозреваемого в убийстве двух женщин, совершенном накануне. Россиянин оказал сопротивление полицейским и ранил правоохранителя колюще-режущим предметом в грудь и левое плечо.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

На данный момент проводится комплекс следственных действий, который направлен на закрепление доказательственной базы.

12 января житель Москвы в неадекватном состоянии напал с ножом на полицейских, прибывших по вызову врачей скорой помощи в московскую квартиру в жилом доме по Гурьевскому проезду. Он агрессивно вел себя по отношению к медикам и соседям, не реагировал на предупреждения и угрожал убийством. После этого он напал на сотрудников полиции. Они применили табельное оружие. Нападавший скончался на месте от полученного ранения.