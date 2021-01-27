Россиянин напал на полицейских с пилочкой для ногтей

В Нальчике мужчина напал на полицейских с пилочкой для ногтей. Об этом сообщает Главное управление СК по Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошел в ноябре 2020 года. По версии следствия, неоднократно судимый россиянин сперва кинул в едущий автомобиль полиции камень и попытался убежать. После того, как его заблокировали, мужчина пригрозил открыть огонь. Стражи порядка повалили его на землю, но в тот момент злоумышленник достал маникюрную пилку и нанес несколько ударов по полицейскому, повредив тому куртку.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Умышленное повреждение чужого имущества». По завершении расследования дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

12 января сообщалось, что мужчина в неадекватном состоянии напал с ножом на полицейских, прибывших по вызову врачей скорой помощи в московскую квартиру в жилом доме по Гурьевскому проезду. Он агрессивно себя вел по отношению к медикам и соседям и не реагировал на предупреждения, угрожал убийством. После этого он напал на сотрудников полиции. Они применили табельное оружие. Нападавший скончался на месте от полученного ранения.