Опубликовано полное видео нападения боевиков на полицейских в Грозном

Издание Baza опубликовало в своем Telegram-канале видео с камер наблюдения в Грозном, на котором полностью запечатлено нападение боевиков на сотрудников патрульно-постовой службы 28 декабря 2020 года.

Судя по кадрам, одного из полицейских атаковали возле здания, подобравшись к нему сбоку. Один нападавший с ходу нанес патрульному удар ножом, повалил на тротуар и начал добивать. Затем этот же человек выбежал на дорогу, где его сперва ударил ногой другой полицейский, к которому быстро подбежали вооруженные сослуживцы, застрелившие злоумышленника. В том же кадре и с другого ракурса запечатлен еще один человек, стоящий на коленях — вероятно, раненый полицейский; также видны два тела на асфальте — застреленного нападавшего и еще одного человека, возможно, второго боевика.

Первую часть представленного видео 1 января публиковал директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов.

По данным властей Чечни, в результате атаки погиб один полицейский, другой был ранен и госпитализирован. Глава республики Рамзан Кадыров заявлял, что преступниками оказались братья Хасан и Хусейн, переехавшие в республику в 2012 году и работавшие в пекарне. Спустя несколько дней после нападения ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).