Опубликовано видео нападения боевиков на полицейских в Грозном

Нападение боевиков на полицейских в Грозном сняли камеры видеонаблюдения, кадры случившегося опубликовал директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов в своем Instagram-аккаунте.

На записи видно, как мужчина подходит к полицейскому и начинает ударять его ножом. Затем преступник подбегает еще к одному полицейскому и пытается напасть на него, но тот оказывает сопротивление. Затем напавшего ликвидировали.

Ахмадов уточнил, что боевик нанес полицейскому Магомеду Джабраилову 12 ножевых ран.

Нападение в центре Грозного произошло 28 декабря. В результате погиб сотрудник патрульно-постовой службы, второй полицейский был ранен и госпитализирован. Ответным огнем силовики ликвидировали самих нападавших. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что преступниками оказались братья Хасан и Хусейн, переехавшие в республику в 2012 году и работавшие в пекарне.

Позже террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку.