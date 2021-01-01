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ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном

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Фото: Telegram-канал BAZA

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение в Грозном. Об этом в пятницу, 1 января, сообщает Reuters со ссылкой на связанные с группировкой СМИ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров приказал спикеру парламента республики Магомеду Даудову объявить кровную месть родным напавших на полицейских в Грозном. Перед этим представители ингушских тейпов обратились к Кадырову и заявили, что власти Чечни незаконно задержали родственников убитых уроженцев республики, которые напали на полицейских в Грозном.

Перестрелка в Грозном произошла 28 декабря на перекрестке возле улицы Мира. В результате был убит сотрудник патрульно-постовой службы, второй полицейский был ранен и госпитализирован. Ответным огнем правоохранители ликвидировали самих нападавших. По словам Кадырова, ими оказались братья Хасан и Хусейн, переехавшие в Чечню в 2012 году и работавшие в одной из пекарен. Глава республики назвал их террористами и заявил, что они пытались завладеть оружием сотрудников ППС.

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