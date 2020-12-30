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Ингушские тейпы обратились к Кадырову после стрельбы в Грозном

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Фото: ЧГТРК / ТАСС

Представители ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову. Они заявили, что чеченские власти незаконно задержали родственников убитых уроженцев Республики Ингушетия, которые напали на полицейских в Грозном. Их видеообращение публикует Readovka в своем Telegram-канале.

Герои ролика потребовали, чтобы в Чечне доказали причастность похищенных родственников Хасана и Хусейна. «Если они террористы, как вы говорите, предъявите доказательства. Вы похитили ни в чем не виновных отца, мать и сестру убитых. Требуем освободить их», — заявили они.

Издание уточняет, что речь идет об исчезновении родителей и друзей братьев Темурзиевых (вероятно, имеются в виду Хасан и Хусейн — прим. «Ленты.ру»). Они заявляли, что погибшие не были террористами. Полицейские якобы спровоцировали их на драку, после чего застрелили и выдали за боевиков.

Представители ингушских кланов на видео также потребовали выдать им тела Хасана и Хусейна.

О перестрелке в Грозном стало известно 28 декабря. В тот день на перекрестке возле улицы Мира были убиты двое сотрудников патрульно-постовой службы. Ответным огнем полицейские ликвидировали самих нападавших. По словам Кадырова, ими оказались братья Хасан и Хусейн, которые переехали в Чечню в 2012 году и работали в одной из пекарен. Глава Чечни заявил, что террористы попытались завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре города.

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