Кадыров прокомментировал нападение боевиков на полицейских в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал нападение боевиков на полицейских в Грозном.

«Личности бандитов установлены. Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012-м году переехали в Чеченскую Республики и работали в одной из пекарен», — написал он.

По его словам, террористе попытались завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре города. Глава Чечни выразил соболезнования родным и близким «геройски погибшего сотрудника полиции».

«Также пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Его состояние стабильное», — сообщил он.