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Кадыров прокомментировал нападение боевиков на полицейских в Грозном

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал нападение боевиков на полицейских в Грозном.

«Личности бандитов установлены. Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012-м году переехали в Чеченскую Республики и работали в одной из пекарен», — написал он.

По его словам, террористе попытались завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре города. Глава Чечни выразил соболезнования родным и близким «геройски погибшего сотрудника полиции».

«Также пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Его состояние стабильное», — сообщил он.

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