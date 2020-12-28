Раскрыты подробности нападения боевиков на полицейских в Грозном

Раскрыты подробности атаки боевиков на полицейских в Грозном. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, в ходе перестрелки на перекрестке возле улицы Мира убиты двое сотрудников патрульно-постовой службы. Ответным огнем полицейских нападавшие были ликвидированы.

По словам очевидцев, боевики набросились на сотрудников с ножами и попытались завладеть их оружием.

Ранее сообщалось о стрельбе в городе. Горожане услышали выстрел и подошли к двум пострадавшим, упавшим на землю. Полицейские оцепили место происшествия.