В центре Грозного произошла стрельба. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, стрельба произошла на перекрестке рядом с улицей Мира. Горожане услышали выстрел и подошли к двум пострадавшим, упавшим на землю. Подоспевшие полицейские отогнали зевак от места происшествия.

По предварительной информации, произошло нападение на сотрудников полиции. Как сообщает в своем Telegram-канале издание Baza боевики, атаковавшие сотрудников полиции, были вооружены ножами. Они напали на сотрудников, желая завладеть служебным оружием, но были убиты.

16 декабря сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации в ходе контртеррористической спецоперации в Чечне боевика.