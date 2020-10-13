В Грозном в ходе перестрелки с боевиками погибли трое силовиков

В столице Чеченской республики городе Грозный ликвидированы два боевика. Об этом во вторник, 13 октября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики сообщает РИА Новости

По данным источника агентства, двое мужчин были уничтожены в ходе боевого столкновения с силовиками. В настоящее время спецоперация в Грозном завершена. По информации агентства ТАСС в ходе спецоперации погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский.

12 октября сообщалось, что в Дагестане ликвидировали двух боевиков, атаковавших наряд полиции. На 774 километре федеральной автодороги «Кавказ» возле села Кульзеб полицейские попытались остановить иномарку для проверки документов. В ответ на требование силовиков из машины был открыт огонь.