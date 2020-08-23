Двух боевиков ИГ ликвидировали в Ингушетии

Двух боевиков ИГ (запрещена на территории России) ликвидировали в ходе контртеррористической операции (КТО) в Ингушетии. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«Нейтрализованные бандиты являлись сторонниками международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории России)», — отметили в ведомстве.

В 8 утра 23 августа в Сунженском районе Ингушетии ввели режим КТО: в сельском поселении Троицкое произошло боестолкновение между силовиками и боевиками.

Жителей республики призвали «сохранять спокойствие, не допускать хаоса, массовых беспорядков и также вмешательства в действия правоохранительных органов», подчеркнув, что обстановка в районе «контролируется».