В Ингушетии уничтожены напавшие на силовиков боевики

В Ингушетии в ходе спецоперации были уничтожены двое боевиков, напавших на силовиков. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Столкновение произошло в районе села Галашки. Пострадавших среди силовиков, по информации источника агентства, нет. Личности боевиков не установлены.

На месте работает следственная группа.

Ранее, 17 августа, сообщалось, что неподалеку от села Галашки неизвестные злоумышленники атаковали сотрудников Росгвардии в момент, когда силовики осматривали обнаруженный схрон нелегального оружия. В ходе перестрелки один из нападавших получил огнестрельное ранение. Всего в группе было пятеро бандитов.

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