На Кавказе бандиты атаковали росгвардейцев у схрона нелегального оружия

В Ингушетии неподалеку от села Галашки неизвестные злоумышленники атаковали сотрудников Росгвардии в тот момент, когда силовики осматривали обнаруженный схрон нелегального оружия. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, в ходе перестрелки один из нападавших получил огнестрельное ранение. При этом всего в группе было пятеро бандитов. На данный момент официальных комментариев от Росгвардии по поводу инцидента не поступало.

28 июля сообщалось, что неизвестные расстреляли сотрудника Росгвардии в Ингушетии. По данным СМИ, нападавших было трое. Они несколько раз выстрелили в старшего лейтенанта Микаила Алиева, когда он общался с девушкой в поле около дороги, после чего скрылись с места происшествия.

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