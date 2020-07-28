В Ингушетии расстреляли сотрудника Росгвардии

Неизвестные расстреляли сотрудника Росгвардии в Ингушетии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, нападавших было трое. Они несколько раз выстрелили в старшего лейтенанта Микаила Алиева, когда он общался с девушкой в поле около дороги, после чего скрылись с места происшествия.

От полученных ранений Алиев скончался, сообщает РИА Новости. Он успел сесть в машину и проехать несколько метров. На данный момент свидетельница произошедшего дает показания, нападавших ищут.

16 июня сотрудники МВД и Росгвардии погибли в ходе перестрелки в городе Назрань Республики Ингушетия. Сообщалось, что пожилой представитель одного из местных кланов — Савангерей Медов — инициировал конфликт с двоюродным братом из-за земли. Всего во внутритейповом конфликте приняли участие 15 человек. По факту перестрелки было возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц, совершенное группой лиц.