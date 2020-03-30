Напавшего на росгвардейца боксера отпустили домой

Российскому боксеру Георгию Кушиташвили, напавшему на сотрудника Росгвардии, изменили меру пресечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.

Суд решил отпустить спортсмена из СИЗО под домашний арест. Срок установлен до 1 мая.

3 февраля Кушиташвили арестовали на два месяца. В отношении спортсмена было возбуждено уголовное дело по статьям 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

О задержании боксера стало известно 2 февраля. По версии следствия, он и его друг Овик Оганнисян приехали ночью к дому на Фрунзенской набережной в Москве в поисках закладки с кокаином, спустя десять минут по тому же адресу появились сотрудники Росгвардии. На кадрах с камер наблюдения видно, что у одного из росгвардейцев разбит нос. По данным правоохранительных органов, его ударил Кушиташвили.

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