Напавший на росгвардейца боксер прокомментировал случившееся

Российский боксер Георгий Кушиташвили, напавший на сотрудника Росгвардии, прокомментировал случившееся. Его слова приводит RT.

Кушиташвили заявил, что росгвардеец сам ударился и сломал нос, а спортсмен предлагал вправить его. «Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею», — оправдался боксер.

3 февраля Кушиташвили арестовали на два месяца. В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по статьям 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти») и 228 УК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

О задержании боксера стало известно 2 февраля. По версии следствия, он и его друг Овик Оганнисян приехали ночью к дому на Фрунзенской набережной в Москве в поисках закладки, спустя десять минут по тому же адресу появились сотрудники Росгвардии. На видео с камер наблюдения попал момент задержания спортсменов. На кадрах видно, что у одного из росгвардейцев разбит нос. По данным правоохранительных органов, его ударил Кушиташвили.

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