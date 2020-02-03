Подравшегося с росгвардейцем боксера арестовали

Российский боксер Георгий Кушиташвили арестован на два месяца, пишет Telegram-канал Mash. Он подозревается в избиении сотрудника Росгвардии.

В отношении спортсмена было возбуждено уголовное дело по статьям 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти») и 228 УК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Во время заседания в суде Кушиташвили не признал вину и заявил, что не ломал нос росгвардейцу. Кроме того, боксер отрицает причастность к незаконной покупке и хранению наркотиков. Спортсмен просил суд отправить его под домашний арест.

О задержании Кушиташвили стало известно утром 2 февраля. Он и его друг приехали ночью к дому на Фрунзенской набережной в Москве в поисках закладки, спустя десять минут по тому же адресу появились сотрудники Росгвардии. На видео с камер наблюдения попал момент задержания мужчин. На кадрах видно, что у одного из росгвардейцев разбит нос. По мнению следствия, его ударил Кушиташвили.

Адвокат боксера представил свою версию произошедшего. По мнению юриста, спортсмен и его товарищ прибыли в дом, чтобы встретиться со знакомыми, однако в подъезде у них возник конфликт с решившими их задержать росгвардейцами. Один из них повредил нос, ударившись о лестницу. «Если бы Кушиташвили нанес удар правой рукой в область головы сотрудника Росгвардии, то, учитывая силу удара, было бы два варианта: глухой нокаут или возможный летальный исход», — посчитал адвокат.

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