Появилось полное видео задержания подравшегося с росгвардейцем боксера

Telegram-канал Life Shot опубликовал полное видео с камер наблюдения дома на Фрунзенской набережной в Москве, у которого был задержан российский боксер Георгий Кушиташвили.

Инцидент произошел около полвторого ночи 2 февраля. Кушиташвили и его друг приехали к этому дому в поисках закладки, через десять минут на месте появились сотрудники Росгвардии. Через полтора часа боксера и его товарища вывели из помещения. На кадрах видно, что у одного из росгвардейцев разбит нос.

Информация о том, что Кушиташвили был задержан, появилась утром 2 февраля. Сообщалось, что он подрался с сотрудником Росгвардии. Пострадавший был госпитализирован. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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