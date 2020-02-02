Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео

Задержание российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, попало на видео. Ролик размещен в Telegram-канале 112.

На видео Кушиташвили и его приятель Овик Оганисян заходят в подъезд на Фрунзенской набережной, где они искали закладку. На втором ролике спортсменов задерживают сотрудники правоохранительных органов после того, как они устроили нападение.

Об инциденте стало известно ранее 2 февраля. Отмечалось, что спортсменов остановили для проверки документов, после чего они набросились на росгвардейца. В свертке, который нашли у боксеров, оказалось около грамма неизвестного вещества.

Пострадавший был госпитализирован, а нападавшие задержаны. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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