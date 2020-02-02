Появились подробности нападения российского боксера на росгвардейца

Российский боксер Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии после того, как попытался забрать наркотики. Подробности приводит Telegram-канал Baza.

Кушиташвили и его приятель Овик Оганисян приехали на такси и зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной. Сотрудники правоохранительных органов проследили за ними и увидели, как спортсмены берут закладку. После этого Кушитанашвили ударил росгвардейца в нос. В свертке, который нашли у боксера, оказалось около грамма неизвестного вещества.

Об инциденте стало известно ранее 2 февраля. Отмечалось, что спортсменов остановили для проверки документов, после чего они набросились на росгвардейца.

Пострадавший был госпитализирован, а нападавшие задержаны. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Кушиташвили — чемпион России 2018 года в весовой категории до 81 килограмма. 24-летний спортсмен входит в состав сборной России. В 2017 году его не пустили на чемпионат Европы в Харьков.

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