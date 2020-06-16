Возросло число жертв смертельной перестрелки в Ингушетии

В Назрани умер пострадавший в перестрелке между представителями одного клана. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель республиканской больницы.

Участник перестрелки был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Ему провели сложную операцию и поместили в реанимацию, но он скончался, несмотря на оказанную экстренную помощь.

Таким образом, число жертв конфликта возросло до пяти. Двое с серьезными ранениями остаются в больнице.

Ранее 16 июня сообщалось о задержании предполагаемого зачинщика смертельной перестрелки. Пожилой представитель клана Медовых — Савангерей Медов — инициировал конфликт с двоюродным братом из-за земли. Его доставили на допрос. Источник указал, что задержанного характеризуют как конфликтного человека.

Во внутритейповом конфликте приняли участие 15 человек. Трое представителей клана Медовых погибли, двое из них служили в правоохранительных органах: Адам Медов был участковым оперуполномоченным отдела МВД Назрани, Магомед Медов — сотрудником Росгвардии.

Пресс-служба Южного округа войск Национальной гвардии подтвердила «Ленте.ру» гибель своего сотрудника. По данным ведомства, в конфликте, возникшем на бытовой почве, пострадал сотрудник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Ингушетия. С огнестрельным ранением он был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии скончался.

Третьим погибшим стал сторож по фамилии Аксидоев, который пытался разнять участников конфликта, но получил пулю во время перестрелки.

По факту перестрелки возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц, совершенное группой лиц.

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