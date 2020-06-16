Стало известно о смертельной перестрелке с участием 15 человек в Ингушетии

Перестрелка произошла в городе Назрани (Ингушетия). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, в результате перестрелки погибли четыре человека и семеро получили ранения.

Telegram-канал «112» уточнил, что среди погибших — один участковый.

По предварительной информации, причиной произошедшего стало то, что два брата не поделили землю. Участниками перестрелки стали 15 человек.

В деле разбирается полиция.

Накануне, 15 июня, сообщалось о перестрелке на Ленинском проспекте в Москве. 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев расстрелял двоих полицейских. Следствие намерено проверить Галаева на причастность к убийству главы ингушского центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Также его проверят по базам данных МВД и ФСБ на причастность к террористическим организациям, в том числе к «Исламскому государству» (ИГ, запрещена в России).

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