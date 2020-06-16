У стрелка с Ленинского проспекта нашли поддельное удостоверение депутата

Стрелявший по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте в Москве Ратмир Галаев пользовался поддельным удостоверением депутата. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, по этому документу Галаев несколько лет назад прилетел из Ингушетии в Москву.

Ранее сообщалось, что 24-летний Галаев, возможно, присягнул на верность одной из международных террористических группировок. Версия о том, что Галаев дал клятву верности (байат) какой-либо террористической организации, в настоящее время отрабатывается параллельно с изучением обстановки в семье и круга общения стрелка. Как следует из записей в тетради и телефоне Галаева, он готовился стать шахидом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru