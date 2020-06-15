Раскрыта личность стрелка с Ленинского проспекта

Раскрыта личность стрелявшего по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

По данным полиции, стрелок оказался прохожим. Он использовал травматическое оружие, переделанное в боевое.

Злоумышленник скончался в больнице. Им оказался 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Стрельбу он вел из переделанного под боевое оружие газового пистолета марки МР-79-9Т.

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Следствие намерено проверить Галаева на причастность к убийству главы ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Также мужчину проверят по базам данных МВД и ФСБ на причастность к террористическим организациям, в том числе к «Исламскому государству» (ИГ, запрещена в России).

Сотрудники ДПС в районе дома №156 по Ленинскому проспекту остановили такси за нарушение правил дорожного движения. У автомобиля были грязные номера. В тот момент, когда они оформляли протокол, пассажирскую дверь машины открыл прохожий и начал стрелять по полицейским, уточняет издание Baza в своем Telegram-канале. Правоохранители в ответ применили к стрелку табельное оружие и ранили его. В ходе перестрелки двое сотрудников ДПС также получили ранения.

Ранее 15 июня сообщалось, что стрельбу открыл таксист, находившийся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.

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