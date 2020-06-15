Расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте мужчина скончался

Мужчина, расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте в Москве, скончался. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает RT в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

Как уточняет принадлежащее Григорию Березкину РБК, это 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Стрельбу он вел из переделанного под боевое оружие газового пистолета марки МР-79-9Т. По словам источника издания, Галаева проверят по базам данных МВД и ФСБ на причастность к организациям террористической направленности, в том числе к «Исламскому государству» (ИГ, запрещена в России).