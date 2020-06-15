Перестрелка полицейских с таксистом на Ленинском проспекте попала на видео

Таксист, расстрелявший двоих полицейских на Ленинском проспекте в Москве, попал на видео. Кадры с места происшествия в понедельник, 15 июня, публикует Telegram-канале Life Shot.
На кадрах видно, как мужчина стреляет в полицейского, выбежавшего из машины. Тот падает, и на помощь коллеге бежит второй сотрудник полиции, который открывает ответный огонь по нападавшему. Мужчина получил ранение в живот.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru