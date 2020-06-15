В Москве таксист расстрелял полицейских

На Ленинском проспекте в Москве ведется стрельба. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, ранены два сотрудника ГИБДД. Их ранил водитель такси при задержании. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
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