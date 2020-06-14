Российский полицейский расстрелял напавших на него хулиганов

Российский полицейский расстрелял троих хулиганов, которые на него напали. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в ночь на субботу, 13 июня, в селе Середа городского округа Шаховская. По информации издания, неизвестные подошли к 26-летнему оперуполномоченному ОМВД по району Северное Тушино около одного из местных продуктовых магазинов.

Уточняется, что сотрудник правоохранительных органов был не в форме — напавшие потребовали у него деньги, а затем повалили на землю и стали избивать. После этого полицейский начал обороняться из травматического пистолета.

В результате жители этого же села 24, 25 и 29 лет получили различные ранения. Им оказали необходимую медицинскую помощь, затем отпустили.

В сентябре прошлого года в Москве рядом со станцией метро «Рязанский проспект» произошла перестрелка между полицейскими. В результате один сотрудник ОСБ погиб, а другой был госпитализирован с ранениями. Стрелявший был задержан, им оказался 35-летний сотрудник полиции метрополитена в звании старшего прапорщика.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!