Неизвестный расстрелял автомобиль с пассажирами на окраине Москвы

В районе Солнцево на западе Москвы неизвестный несколько раз выстрелил в автомобиль с пассажирами. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает Telegram-канал Mash.

На записи, которую сделал житель соседнего дома, видно, как мужчина бежит за отъезжающей машиной и несколько раз стреляет в нее. По данным издания, пострадал 19-летний Али Жайраханов. Его с огнестрельным ранением доставили в больницу.

В ГУ МВД по Москве «Ленту.ру» подтвердили, что в полицию поступила информация о конфликте между гражданами, сопровождавшемся стрельбой, на улице Богданова. «Эта информация проверяется, сообщения о пострадавших в органы внутренних дел не поступали», — уточнил официальный представитель столичного главка МВД.

Ранее, 24 мая, сообщалось, что неизвестные стреляли из ружья у жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе в Москве. Там один человек получил ранение дробью в лицо, ягодицу и спину. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Причиной мог стал конфликт между сотрудниками ритуального агентства GrandRitual.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru