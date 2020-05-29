Бывший российский пограничник открыл стрельбу из автомата у «Родины-матери»

В Волгограде бывший российский пограничник открыл стрельбу из автомата у монумента «Родина-мать». Об этом в пятницу, 29 мая, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, 28 мая, во время празднования Дня пограничника ранее проходивший срочную службу мужчина открыл стрельбу из охолощенного оружия марки ОС-АК103, который является имитацией боевой версии автомата Калашникова. Нарушитель произвел несколько выстрелов, после чего был задержан полицейскими. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

22 декабря 2019 года сообщалось, что в Москве гости свадьбы у станции метро «Крылатское» открыли стрельбу. Приглашенные на торжество решили поздравить молодоженов и стали стрелять в воздух, забыв о том, что это запрещено.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru