На московской свадьбе открыли стрельбу

Стрельбу в жилом квартале у станции метро «Коломенская» открыли гости московской свадьбы. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, приглашенные на торжество решили поздравить молодоженов и стали стрелять в воздух, забыв о том, что это запрещено. По предварительным данным, пальба велась из черного микроавтобуса Mercedes, из охолощенного оружия.

В результате на место стрельбы приехали сотрудники полиции и оцепили микрорайон. Очевидцы сообщили им, что слышали не менее четырех выстрелов.

Ранее 22 декабря сообщалось, что инцидент произошел в воскресенье утром в районе ЖК «Ривер Парк». Очевидцы сняли место происшествия на видео.

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