@breakingmash / Telegram

Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы. Видео с места происшествия в воскресенье, 22 декабря, публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что район ЖК «Ривер Парк» оцеплен сотрудниками полиции. Очевидец рассказывает, как час назад здесь стреляли из черного Mercedes в воздух, предположительно, из автомата. После этого неизвестные скрылись. По предварительным данным, никто не пострадал.

Вечером 19 декабря житель Подмосковья Евгений Манюров открыл стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке. Его жертвами стали двое сотрудников ведомства. Сам стрелок был ликвидирован на месте происшествия.

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