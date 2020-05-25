Появились новые подробности о причинах перестрелки в Москве

Причиной перестрелки на юге Москвы стал конфликт между сотрудниками ритуального агентства GrandRitual. О новых подробностях случившегося сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, руководство компании недосчиталось крупной суммы денег при проверке деятельности дочерней фирмы в Москве. Главное управление компании находится в Оренбурге, откуда в столицу и отправили ревизоров, наняв им в помощь вооруженных сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП). Встреча руководителей с подчиненными обернулась стрельбой в одном из жилых кварталов.

Перестрелка на Каширском шоссе произошла вечером 24 мая. В ходе нее один человек получил ранение дробью в лицо, ягодицу и спину. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь, однако давать показания по поводу случившегося он отказывается.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали восьмерых участников происшествия. Среди них есть как приезжие из северо-кавказских регионов, так и русские. Также стали известны личности трех задержанных.

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