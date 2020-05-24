Названа причина перестрелки в Москве

Основная версия причины перестрелки в Москве — разногласия в сфере похоронного бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что сам конфликт произошел между сотрудниками ритуальных агентств GrandRitual и «Ритуальной службы №1 в Москве». Начался он из-за того, что один из работников или менеджеров скрыл крупную денежную сумму.

Перестрелка на Каширском шоссе в столице произошла вечером 24 мая. Сообщается, что всего в ней участвовали около восьми человек, при этом один получил ранение дробью в лицо, ягодицу и спину. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь, однако давать показания по поводу случившегося он отказывается.

Участники перестрелки передвигались на автомобиле Ford Focus, полицейские догнали его на Садовом кольце и задержали находившихся в салоне пятерых мужчин. Само транспортное средство, как выяснилось, было зарегистрировано в качестве такси и принадлежало уроженцу Кении Исламу Хуцмиеву.

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