В перестрелке в Москве появился один пострадавший

В перестрелке на юге Москвы появился один пострадавший. Об этом ТАСС рассказали в Главном следственном управлении СК.

Представитель управления Юлия Иванова подтвердила, что по факту ранения на Каширском шоссе мужчины проводится доследственная проверка. Ему оказывается медицинская помощь.

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По данным Telegram-канала Baza, речь идет о 37-летнем Николае Седова. Он получил ранение дробью в ягодицу, спину и лицо. Россиянин прятался на территории автобусного парка после произошедшего. В настоящее время с ним общаются полицейские, однако он не дает показаний о случившемся.

Перестрелка у жилого комплекса на Каширском шоссе произошла ранее 24 мая. По предварительным данным, всего в конфликте участвовали не менее восьми человек, вооруженных охотничьими ружьями «Сайга» и «Вепрь». Отмечалось, что подозреваемые скрылись с места перестрелки на нескольких автомобилях, в городе объявлен план «Перехват». Позже стало известно о задержании трех предполагаемых участников перестрелки.

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