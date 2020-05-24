Стало известно о задержании трех человек после перестрелки в Москве

После перестрелки у жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе в Москве задержали трех человек. Об этом сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT.

Вместе с тем, по информации ТАСС, задержан только один из предполагаемых участников перестрелки. «Его опрашивает полиция. Устанавливается, причастен ли он к происшествию у ЖК "Ясный"», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

О перестрелке стало известно ранее, 24 мая. Некоторые участники перестрелки скрылись с места происшествия. Сотрудники полиции объявили в розыск автомобили подозреваемых — Mercedes, Ford и Toyota. В городе ввели план «Перехват».

О том, что стало причиной перестрелки, не сообщается. При этом известно, что всего в конфликте участвовали не менее восьми человек. «Они стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь"», — заявил собеседник агентства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!