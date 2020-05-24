Изрешеченный пулями автомобиль участников перестрелки в Москве показали на видео

Видео: t.me/Lshot

В сети появилось видео, на котором показан изрешеченный пулями автомобиль одного из участников перестрелки у жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе в Москве. Ролик в воскресенье, 24 мая, публикует Telegram-канал Life Shot.

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Как видно на кадрах, снятых очевидицей, в передней двери машины марки Toyota со стороны водителя присутствуют отметины от пуль. Также у машины повреждена передняя часть — вероятно, в результате столкновения.

По данным канала, именно на этом автомобиле неизвестные, открывшие стрельбу, приехали к жилому комплексу. Позже его нашли неподалеку.

Перестрелка у жилого комплекса на Каширском шоссе произошла ранее 24 мая. По предварительным данным, всего в конфликте участвовали не менее восьми человек, вооруженных охотничьими ружьями «Сайга» и «Вепрь». Отмечалось, что подозреваемые скрылись с места перестрелки на нескольких автомобилях, в городе объявлен план «Перехват». Позже стало известно о задержании трех предполагаемых участников перестрелки.

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