Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ресурсу стали известны личности некоторых из подозреваемых. По его данным, среди них есть как приезжие из северо-кавказских регионов, так и русские. Имена трех задержанных — Евлампьев Максим, Титенок Герман и Русанов Вадим.

Как уточняет Telegram-канал Readovka, Евлампьев и Титенок — уроженцы Оренбургской области. Все трое задержанных не дают признательных показаний. По предварительным данным, Николай Седов, пострадавший в результате произошедшего, не имеет отношения к перестрелке и был ранен случайно.

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Перестрелка у жилого комплекса на Каширском шоссе произошла ранее 24 мая. Всего в конфликте участвовали не менее восьми человек, вооруженных охотничьими ружьями «Сайга» и «Вепрь». Подозреваемые скрылись с места перестрелки на нескольких автомобилях, в городе объявлен план «Перехват». Известно об одном пострадавшем.

Сообщалось, что некоторые из задержанных приехали из Оренбурга. Кроме того, выяснилось, что автомобиль Ford, на котором передвигались пятеро подозреваемых, был зарегистрирован на уроженца Кении Ислама Хуцмиева, который жил в Чечне. Это транспортное средство использовалась в качестве такси.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ («Покушение на убийство»), 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и 213 УК РФ («Хулиганство»).

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