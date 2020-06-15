Появились подробности расстрела полицейских таксистом в Москве

Таксист, ранивший двоих полицейских на Ленинском проспекте в Москве, открыл по ним огонь после того, как сотрудники ГИБДД попытались проверить у него документы. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

Как следует из сообщения, ответным огнем таксист был ранен. В настоящее время он задержан. В свою очередь Telegram-канал Mash уточняет, что перестрелка произошла у гостиницы «Салют» (район Тропарево-Никулино, Западный административный округ Москвы).

В сети появилось видео с места стрельбы: на кадрах видны лежащие на асфальте раненые силовики. В настоящее время к месту инцидента стягиваются дополнительные силы полиции.

О стрельбе на Ленинском проспекте стало известно ранее 15 июня. В результате инцидента ранения получили два сотрудника ГИБДД, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Как пишет Baza, жизни второго полицейского ничего не угрожает. Состояние таксиста на данный момент не уточняется.

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