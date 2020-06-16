Сотрудники МВД и Росгвардии погибли в смертельной перестрелке в Ингушетии

В городе Назрань Республики Ингушетия в ходе перестрелки погибли сотрудники МВД и Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что из четверых погибших двое являлись сотрудниками правоохранительных органов: Адам Медов служил участковым оперуполномоченным отдела МВД Назрани, Магомед Медов был сотрудником Росгвардии.
Еще семеро участников конфликта получили ранения.
По данным Минздрава Ингушетии, в перестрелке погибли три человека и столько же ранены, передает РИА Новости.
По предварительной информации, причиной перестрелки стала ссора двух братьев из-за земли. В конфликте участвовали 15 человек.
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