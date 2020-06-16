Задержан зачинщик смертельной перестрелки в Ингушетии

В городе Назрань (Ингушетия) задержан предполагаемый зачинщик смертельной перестрелки, в которой погибли четыре человека. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Пожилой представитель клана Медовых — Савангерей Медов — инициировал конфликт с двоюродным братом из-за земли. Его доставили на допрос. Источник указал, что задержанного характеризуют как конфликтного человека.

Ранее 16 июня сообщалось о смертельной перестрелке, в которой приняли участие 15 человек. Конфликт возник между родственниками клана Медовых. Трое его представителей погибли, двое из них служили в правоохранительных органах: Адам Медов был участковым оперуполномоченным отдела МВД Назрани, Магомед Медов — сотрудником Росгвардии.

Пресс-служба Южного округа войск Национальной гвардии подтвердила «Ленте.ру» гибель своего сотрудника. По данным ведомства, в конфликте, возникшем на бытовой почве, пострадал сотрудник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Ингушетия. С огнестрельным ранением он был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии скончался.

Третьим погибшим стал сторож по фамилии Аксидоев, который пытался разнять участников конфликта, но получил пулю во время перестрелки, сообщает Telegram-канал Mash.

По факту перестрелки возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц, совершенное группой лиц, сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России. По данным ведомства, четверо погибли, трое человек получили ранения.

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