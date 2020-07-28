Стали известны подробности нападения на сотрудника Росгвардии в Ингушетии

Сотрудник Росгвардии Микаил Алиев, которого обстреляли неизвестные в Ингушетии, на момент нападения не имел при себе оружия. Подробности произошедшего сообщает «Пятый канал».

По информации издания, у Алиева был выходной. Его личного оружия в кобуре не было. Как уточнили в региональном управлении Росгвардии, нападение произошло в Сунженском районе республики, неподалеку от автодороги Р-217 «Кавказ», передает ТАСС.

О нападении на сотрудника Росгвардии стало известно ранее. По предварительным данным, нападавших было трое. Они несколько раз выстрелили в Алиева, когда он общался с девушкой в поле около дороги, после чего скрылись с места происшествия.

От полученных ранений Алиев скончался. Он успел сесть в машину и проехать несколько метров. На данный момент свидетельница произошедшего дает показания, нападавших ищут.