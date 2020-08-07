Раскрыты подробности ликвидации боевиков в Назрани

Раскрыты подробности контртеррористической операции в Назрани, в результате которой были ликвидированы два боевика. Об этом сообщил источник в управлении ФСБ по Ингушетии, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По его словам, спецслужбы окружили дом и предложили заблокировавшимся внутри боевикам сдаться. Они начали стрелять по силовикам. В результате перестрелки один из подозреваемых был ликвидирован, второй совершил самоподрыв. Третьего их сообщника задержали.

В доме правоохранители обнаружили несколько пистолетов и самодельное взрывное устройство.

Установлена личность убитого боевика. Им оказался 25-летний Муслим Евлоев, сообщил «МК» информированный источник. По его словам, с 2015 года молодой человек выступал за сборную Киргизии по борьбе. Он выиграл Игры исламской солидарности в Баку и международный турнир «Яшор Догу». Борец завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии 2017 года в Индии и золото чемпионата Азии по борьбе в Бишкеке.

Информация о вооруженных боевиках в частных домах в городе Назрани и селе Сагопши Малгобекского района поступила в четверг вечером, 6 августа. Территория, прилегающая к домам, была оцеплена. Преступникам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, в ходе перестрелки двоих из них ликвидировали.

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