Место ликвидации боевиков в Ингушетии показали на видео

Место ликвидации двух боевиков в Ингушетии показали на видео. Запись Национального антитеррористического комитета (НАК) опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Уточняется, что оперативники в ходе контртеррористической операции (КТО) нейтрализовали двоих бандитов, еще один был задержан.

Информация о вооруженных боевиках в частных домах в городе Назрани и селе Сагопши Малгобекского района поступила в четверг вечером, 6 августа. Территория, прилегающая к домам, была оцеплена. Преступникам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, в ходе перестрелки двоих из них ликвидировали.

Ранее сообщалось об одном ликвидированном боевике в зоне контртеррористической операции (КТО) в центре Назрани. По словам очевидцев, ранее в районе железнодорожного вокзала Назрани были слышны выстрелы.