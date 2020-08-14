Расстрел главы ингушского центра «Э» признали терактом для устрашения силовиков

Следователи признали расстрел главы ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева терактом, направленным на устрашение силовиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, 12 фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений: организация террористического сообщества и участие в нем, теракт и незаконный оборот оружия.

У следствия имеются доказательства, что преступная группировка была создана для террористической деятельности против сотрудников правоохранительных органов, а акции устрашения были направлены на то, чтобы принудить силовиков к отказу от выявления и раскрытия преступлений. С этой целью было совершено покушение на Эльджаркиева, вместе с которым следовали сотрудники полиции и Росгвардии, в январе 2019 года в Ингушетии. В ноябре того же года его и брата расстреляли в Москве. Террористы, по версии следствия, совершили это убийство, чтобы вызвать страх у правоохранителей за свою жизнь и безопасность близких и посеять панику среди населения республики.

В числе фигурантов дела, находящихся под стражей, один из его организаторов Хасан Полонкоев.

Эльджаркиев был убит вместе со своим братом в Москве 2 ноября 2019 года. По словам очевидцев, киллер сделал не менее семи выстрелов, а затем скрылся на автомобиле с двумя сообщниками.

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