Следствие назвало мотив убийства главы ингушского центра «Э»

Мотивом убийства начальника Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала его профессиональная деятельность. Об этом газете «Коммерсант» сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

Следствие установило, что к преступлению причастен бизнесмен Хасан Полонкоев, который вместе с другими лицами действовал в составе организованной преступной группы. «Они совершили вооруженное посягательство на офицера, пытаясь помешать ему пресечь их преступную деятельность», — отметил Краснов.

При этом следствие пока что не имеет оснований утверждать, что офицера убили из мести или на религиозной почве, добавил зампред СК.

В декабре 2019 года стало известно, что в деле об убийстве Эльджаркиева фигурируют 30 человек, десять из них на тот момент были арестованы. Под стражей находился и Полонкоев, а также сын председателя региональной контрольно-счетной палаты Мустафы Белхароева.

Эльджаркиев и его брат были убиты в Москве 2 ноября 2019 года. По словам очевидцев, киллер сделал не менее семи выстрелов, а затем скрылся на автомобиле с двумя сообщниками.

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